Стадион «Строитель» в Клину капитально отремонтируют к декабрю

Стадион «Строитель» на улице Чайковского в Клину капитально отремонтируют к декабрю. Там обновят футбольное поле, беговые дорожки, в помещениях заменят окна, двери и коммуникации.

Стадион «Строитель» — старейший в округе. Его история начинается с дореволюционных времен, когда брат Петра Чайковского — Модест — создал площадку для занятий спортом.

В ходе ремонта там обновят покрытие футбольного поля с подогревом, восстановят беговые дорожки и места для прыжков в длину. Новый облик получат и трибуны.

«На площадке 10 рабочих и три единицы техники. Специалисты приступили к демонтажным работам на спортивном ядре, в зданиях спортивных залов», — уточнили в региональном Минстрое.

Ремонт также проведут в раздевалках. В помещениях заменят сантехнику и коммуникации, установят новые окна и двери. На территории обустроят парковку.

Площадь объекта превышает 15 тысяч квадратных метров.

Стадион ремонтируют по госпрограмме.