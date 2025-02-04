Стадион «Строитель» капитально отремонтируют в Клину к декабрю 2025 года. Там обновят футбольное поле, беговые дорожки и многое другое.

Как рассказали в региональном Минстрое, подрядчик уже приступил к подготовительным работам.

На стадион обновят футбольное поле с подогревом, отремонтируют беговые дорожки, спортзалы и раздевалки, а также заменят коммуникации, окна, двери и освещение. На территории проведут благоустройство.

Площадь комплекса превышает 15,8 тысячи квадратных метров. Это старейший стадион в округе.

Ремонт проведут по региональной госпрограмме за счет бюджетных средств.