Стадион «Строитель» капитально отремонтируют в Балашихе в 2026 году

В Балашихе на Саввинской улице планируют провести капитальный ремонт стадиона «Строитель». Обновленный спортобъект откроют в 2026 году. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Он отметил, что стадион работает с 1970 года и сейчас нуждается в серьезном обновлении. По словам министра, во время ремонта приведут в порядок футбольное поле и беговые дорожки, отремонтируют спортивные залы и раздевалки, полностью заменят инженерные сети, сантехнику, окна и двери. Также на стадионе появится новое освещение, а территорию вокруг благоустроят.

Капремонт проведут по госпрограмме развития социальной инфраструктуры Подмосковья и в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».