Стадион «Старт» в Ногинске отметил 50-летие

Событие стало настоящим праздником для всех любителей спорта. В 2024 году была проведена капитальная реконструкция объекта, что позволило модернизировать инфраструктуру и создать комфортные условия для занятий спортом.

Специальным гостем мероприятия стал Заслуженный мастер спорта, легенда советского и мирового футбола, вице-чемпион Европы и лучший вратарь мира 1988 года Ринат Дасаев. Приятным сюрпризом стал приезд молодежной команды футбольного клуба «Спартак-Москва». Также среди почетных гостей был председатель Общественной палаты Богородского округа Александр Щербаков.

В рамках торжественного мероприятия были награждены победители и призеры Богородской футбольной лиги в двух категориях: 11×11 и 8×8. Помимо молодых спортсменов, почетные награды получили ветераны футбола и хоккея, чьи заслуги перед спортом неоспоримы.

В честь знаменательного события состоялся товарищеский матч по футболу между молодыми спортсменами, который продемонстрировал преемственность поколений и любовь к этому виду спорта.

«Полвека — это серьезная история, наполненная яркими спортивными событиями и достижениями. Стадион „Старт“ стал настоящей кузницей талантов для нашего города. Видно, что и после капитального ремонта он продолжает служить развитию массового спорта и воспитанию новых чемпионов» — отметил Александр Щербаков.

Напомним, стадион «Старт» был открыт в 1975 году. Уже на протяжении полувека он является одной из ключевых спортивных площадок Богородского округа.