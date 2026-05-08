Стадион «Спартак» в процессе реконструкции: готовность 40%

Стадион «Спартак» претерпевает значительные изменения. На данный момент строительная готовность объекта достигла 40%. На площадке завершаются монолитные работы, ведется монтаж кровли и опорных стен. Параллельно специалисты занимаются вертикальной планировкой территории под будущее спортивное ядро. Ежедневно на стройплощадке работают 36 специалистов и задействовано пять единиц спецтехники.

После открытия стадион превратится в многофункциональный спортивный объект, доступный как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Центральным элементом станет полноразмерное футбольное поле размером 105×68 метров с искусственным покрытием. Современные системы дренажа и подогрева позволят проводить тренировки и соревнования круглый год. Для зрителей построят крытые трибуны на 1562 места.

Также будут установлены четыре осветительные мачты высотой 25 метров и электронное информационное табло. В новом административно-бытовом комплексе расположатся комфортабельные раздевалки, тренажерный зал и медкабинет.

Открытие стадиона запланировано на февраль 2027 года.