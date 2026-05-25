Стадион «Спартак» в Можайске реконструируют

В Можайске идет масштабная реконструкция стадиона «Спартак». Основные усилия строителей направлены на подготовку будущего футбольного поля размером 105×68 метров. Сейчас специалисты занимаются прокладкой инженерных сетей, которые будут обеспечивать работу систем дренажа и подогрева газона. Одновременно с этим происходит уборка территории от строительной опалубки и остатков железобетонных конструкций.

Помимо подготовки поля, подрядчики уже завершили монолитную часть административно-бытового комплекса. Они выполнили гидроизоляцию кровли и заливку пола на цокольном этаже. На данный момент на этом объекте возводят стены и перегородки будущих помещений. В строительных работах участвуют более 20 специалистов и задействовано четыре единицы техники.

После завершения реконструкции, которая ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», стадион «Спартак» станет современным многофункциональным спортивным комплексом.

Здесь появятся трибуны на 1562 места, четыре осветительные мачты, электронное табло, беговые дорожки, секторы для прыжков, а также площадки для баскетбола и волейбола. В обновленном административно-бытовом корпусе разместят раздевалки, судейские комнаты, тренажерный зал, медицинский кабинет и душевые.