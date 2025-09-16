Стадион «Спартак» в Можайске реконструируют в 2026 году

В Можайске продолжается масштабная реконструкция стадиона «Спартак». Сейчас подрядчики возводят стены административного корпуса с трибунами и параллельно готовят территорию под будущее спортивное ядро.

На объекте ежедневно трудятся свыше 60 рабочих, которые используют четыре единицы специальной техники.

Начальник участка Роман Грибалев отметил, что монолитные работы выполнены уже на 50%, что позволяет оценить масштабы будущего здания.

На обновленном стадионе «Спартак» разместят футбольное поле размером 105×68 метров с искусственным покрытием, системой подогрева и дренажа. Там установят четыре мачты освещения и электронное табло. Трибуны будут рассчитаны на 1562 зрителя и защищены навесом.

В новом административно-бытовом здании обустроят раздевалки для спортсменов, тренеров и судей, а также медицинские кабинеты, тренажерный зал, помещения для охраны и технические зоны.

На стадионе также появятся площадки для волейбола и баскетбола, легкоатлетические дорожки, зоны для прыжков и крытое пространство для запасных игроков.

Реконструкцию проводят в рамках государственной программы Московской области за счет бюджета региона.

Сдать обновленный стадион в эксплуатацию планируется в 2026 году.