Стадион «Спартак» в Можайске реконструируют в 2026 году

В Можайске продолжаются работы по реконструкции стадиона «Спартак». Стадион является главной спортивной ареной округа, и его обновление проводится в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств. Завершить все работы планируют в 2026 году.

Сейчас монолитные работы по возведению административно-бытового корпуса с трибунами выполнены более чем на 67%. Специалисты занимаются кровлей и подпорными стенами. В работах участвуют 36 человек и 5 единиц техники.

После реконструкции на стадионе «Спартак» появится современное футбольное поле размером 105×68 метров с искусственным покрытием, системой дренажа и подогрева. На территории установят четыре осветительные мачты и электронное информационное табло. Трибуны, рассчитанные на 1 562 зрителя, оборудуют защитным навесом. В административно-бытовом комплексе будут раздевалки для спортсменов и тренажерный зал.