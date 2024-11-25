Стадион «Спартак» в Можайске полностью обновят в 2026 году

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, максимальная вместимость трибун — 2,5 тысячи зрителей, а общая площадь стадиона — более двух тысяч квадратных метров.

«На объекте приступили к подготовительному этапу работ, ведется демонтаж старого оборудования», — добавили в ведомстве.

После ремонта обновят административный сектор, который будет включать в себя помещения для секций футбола, легкой атлетики и игровых видов спорта, раздевалки и санитарного блока для зрителей. А в легкоатлетическом — оборудуют новые трибуны, информационное табло, а также настелют футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом в холодное время года. Также планируется обновить площадки для баскетбола и волейбола.

Открытие нового стадиона запланировано на 2026 год.