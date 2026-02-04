Стадион «Спартак» в Луховицах реконструируют в этом году. Он превратится в современную площадку с тренажерными залами, трибунами и футбольным полем.

Сейчас строители монтируют системы отопления, вентиляции, слаботочные и электрические сети, а также ведут отделку. В ближайшее время приступят к устройству фасада. Монолитные работы на трибуне уже завершили.

Стадион сможет вместить 1,5 тысячи зрителей. Под трибунами разместят административные помещения, спортивные и тренажерные залы, раздевалки. На поле обустроят искусственное покрытие и беговые дорожки. Для посетителей будет работать парковка.

Работы ведут по госпрограмме Подмосковья за счет бюджетных средств.