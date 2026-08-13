Стадион «Спартак» в Луховицах реконструируют к декабрю

В подмосковных Луховицах продолжается реконструкция стадиона «Спартак». Сейчас готовность объекта составляет 72%, а сдать его планируют в декабре 2026 года.

Стадион обновляют в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджетных средств. На стройплощадке ежедневно трудятся 85 специалистов, задействовано пять единиц техники.

Уже завершено устройство песчаного основания секторов футбольного поля. Сейчас строители активно занимаются несколькими направлениями: формируют щебеночное основание поля, асфальтируют беговую дорожку, устанавливают бортовой камень, готовят основание под укладку тротуарной плитки, монтируют системы электроснабжения мачт и шумозащитные экраны, наносят полимерное покрытие на трибуны.

Не менее серьезные работы идут в подтрибунном пространстве: мастера кладут плитку, обшивают стены, выполняют малярные работы, устраивают полы на втором этаже, собирают электрооборудование, монтируют потолки и светильники.

Обновленный «Спартак» станет современным многофункциональным комплексом, где смогут тренироваться и выступать местные команды, а жители — активно проводить время и болеть за своих.