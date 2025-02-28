Стадион «Спартак» в Луховицах обновят в этом году

Масштабная реконструкция стадиона, расположенного в северной части округа, идет полным ходом. Обновленный спортивный объект станет современным центром для занятий спортом и проведения культурных мероприятий.
В настоящее время на строительной площадке активно ведутся работы по монтажу плиты перекрытия. Специалисты подрядной организации приступили к процессу армирования и готовятся к заливке бетона. Работы по возведению монолитных конструкций выполняются с применением современных технологий, что позволяет продолжать строительство даже в зимний период.
«Начинаем благоустройство территории. Здесь установим забор и шумозащитный экран по периметру. Уже частично завершены работы по прокладыванию сетей водоснабжения», — сообщил начальник строительного участка Дмитрий Казиев.
Завершить все работы планируют в конце этого года.
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