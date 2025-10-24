Стадион «Спартак» в Луховицах достроят в 2026 году

Строительство стадиона «Спартак» в Луховицах продолжается. На площадке уже приступили к монтажу металлоконструкций кровли над трибунами. Завершить работы планируют в 2026 году.

Ежедневно на объект выходят 45 рабочих. Сейчас они ведут кладку внутренних перегородок, устройство фасада, монтируют металлоконструкции кровли, обустраивают щебеночное основание поля и благоустраивают территорию.

На стадионе обустроят крытые трибуны на 1,5 тысячи мест. Под ними будут административные и спортивные помещения, а также тренажерные залы и раздевалки.

На футбольном поле уложат искусственное покрытие и беговые дорожки. На территории будет работать парковка.

Работы ведут за счет бюджетных средств по госпрограмме.