Стадион «Спартак» реконструируют в Можайске в 2026 году

В Можайске продолжается реконструкция стадиона «Спартак». Сейчас на площадке трудятся 36 специалистов и работают шесть единиц техники.

Строители выполняют армирование плиты фундамента и обновляют стадион.

После реконструкции на территории комплекса будут действовать футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом для проведения игр в холодное время года, площадки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки, секторы для прыжков, а также трибуны с навесом на 1562 места.

Кроме того, стадион оборудуют мачтами освещения и информационным табло.

Все работы планируют завершить в августе следующего года.