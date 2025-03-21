Стадион «Спартак» обновят в Можайске в 2026 году

Стадион «Спартак» обновят в Можайске по госпрограмме до конца 2026 года. Новую жизнь получат футбольное поле и легкоатлетический сектор.

Как рассказали в региональном Минстрое, сейчас на объекте трудятся 25 рабочих и спецтехника.

«Ведутся работы по демонтажу внутренних конструкций в здании административно-бытового комплекса, планировка территории футбольного поля, вывоз грунта. Общая стройготовность составляет 5%», — добавили в ведомстве.

На территории обновят административные помещения, установят новые трибуны. Там появится новое искусственное покрытие, шесть беговых дорожек, электронное табло, а также место для игр в волейбол и баскетбол.