Стадион «Спартак» обновят в Можайске в 2026 году
Стадион «Спартак» обновят в Можайске по госпрограмме до конца 2026 года. Новую жизнь получат футбольное поле и легкоатлетический сектор.
Как рассказали в региональном Минстрое, сейчас на объекте трудятся 25 рабочих и спецтехника.
«Ведутся работы по демонтажу внутренних конструкций в здании административно-бытового комплекса, планировка территории футбольного поля, вывоз грунта. Общая стройготовность составляет 5%», — добавили в ведомстве.
На территории обновят административные помещения, установят новые трибуны. Там появится новое искусственное покрытие, шесть беговых дорожек, электронное табло, а также место для игр в волейбол и баскетбол.
Кроме того, на стадионе появится контрольно-пропускной пункт с турникетами и кассами, а также котельная, пожарные резервуары, насоскная станция и стоянки для автобусов.