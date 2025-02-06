Стадион «Спартак» модернизируют в Можайском округе

На спортивном объекте будет проведена масштабная реконструкция. После завершения ремонтных работ любимое место не только футболистов, но и всех поклонников спорта и здорового образа жизни, преобразится.

После реконструкции на стадионе появятся большое футбольное поле, спортивная площадка для баскетбола и волейбола, беговые дорожки и трибуны на 1562 места.

Глава муниципалитета Денис Мордвинцев отметил, что особое внимание будет уделено комфорту спортсменов и гостей. Проект предусматривает обустройство удобных раздевалок с душевыми, парковки и места для автобусов.

Жители округа очень ждут обновленный стадион. Староста деревни Исавицы Яна Молодкина рассказала, что жители населенного пункта очень часто приходили туда на тренировки или побегать по дорожке.

Реконструкция стадиона проводится в рамках реализации областной государственной программы «Строительство социальной инфраструктуры».