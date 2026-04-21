Стадион советской эпохи стал современным спортивным кластером

Завершены все строительные работы, и стадион советской эпохи полностью преобразился в современный спортивный кластер. Специалисты занимаются финальными настройками инженерных систем, а рабочие собирают мебель.

Для зрителей построили новые трибуны на 500 мест с защитным навесом. Тренеры, судьи и спортсмены будут пользоваться современным административно-бытовым зданием. В центре комплекса, как и раньше, находится футбольное поле, которое покрыли искусственным газоном последнего поколения. Также оборудовали три профессиональные легкоатлетические дорожки. Для вечерних тренировок установили высокие мачты с энергоэффективной системой освещения.

На территории создали дополнительные зоны для активного отдыха. Установлена воркаут-площадка с уличными тренажерами, обустроена универсальная зона для игры в баскетбол и волейбол. Для детей предусмотрена безопасная игровая зона.

Торжественное открытие стадиона запланировано на 22 апреля.