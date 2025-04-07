Стадион школы № 2 в микрорайоне Восточном переоборудуют в Истре

Стадион школы № 2 города Истра в микрорайоне Восточном станет открытым для любителей спорта. В ближайшее время его переоборудуют.

Обновят локацию благодаря программе «Открытый стадион», которая началась в Подмосковье летом 2021 года. Теперь в Восточном сделают отдельный вход для жителей, огородят его от здания школы, чтобы это не мешало учебному процессу, установят футбольные ворота, урны и скамейки. По периметру стадиона повесят камеры видеонаблюдения, чтобы за тем, что происходит на объекте, наблюдали сотрудники охраны школы.

Самое главное — соблюдать правила: не мешать занятиям, не мусорить и использовать оборудование по назначению. Детям до семи лет можно приходить только в сопровождении родителей.

Всего в округе оборудованы восемь таких открытых стадионов для занятия спортом.