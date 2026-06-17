Стадион «Сатурн» в Раменском закрыли на реконструкцию

Технические работы будут проводиться по замене покрытия. Натуральный газон заменят на искусственный.

Смена покрытия проводится за счет средств муниципального бюджета, заказчиком выступает Управление капитального строительства Администрации Раменского округа.️ Объем работ будет масштабным: верхний слой грунта глубиной 30–35 см подрядная организация уже сняла, далее предстоит демонтировать системы полива, дренажа и подогрева.

Заместитель директора футбольного клуба «Сатурн» Константин Климов сообщил, что искусственное всепогодное покрытие легче в уходе и позволит команде тренироваться круглый год.

После подготовки основания специалисты приступят к укладке нового грунта и монтажу современных инженерных систем. На этот период основной состав «Сатурна» проводит занятия на резервном стадионе, а свои домашние игры команда играет в Егорьевске.

Завершат все основные работы планируют к октябрю, после чего также будет заменено информационное табло, а следующему сезону модернизируют освещение арены.