Стадион «Сатурн» откроют после реконструкции в Раменском округе в октябре

Работы проводились в интенсивном темпе: на поле завершен монтаж дренажной системы и укладка щебня. Кроме того, уже установлена система водоотведения для нового покрытия.

Спортивное учреждение пережило масштабную реконструкцию. Обновленный стадион будет соответствовать стандартам Российского футбольного союза. Это обеспечит качество и безопасность, что, в свою очередь, позволит проводить не только внутренние, но и международные матчи.

«Ожидается новое современное искусственное покрытие поля, замена табло и освещение, которое соответствует требованиям категории проведения матчей и телетрансляций. Ждем, когда мы вновь выйдем на эту арену, когда трибуны будут заполнены больше, чем вмещает Егорьевск, где мы сейчас выступаем, и когда опять черно-синяя атмосфера воцарится на нашем стадионе», — добавил директор футбольного клуба Александр Литвиненко.