Стадион «Русич» в Ликино-Дулеве реконструируют к 2027 году

Новое место для спорта и матчей появится в Ликино-Дулеве. Сейчас там реконструируют стадион «Русич». После завершения работ во втором квартале 2027 года место станет современным спортивным комплексом.

На стадион уложат искусственное футбольное поле, сделают беговые дорожки, места для прыжков, площадки для баскетбола и волейбола. Зимой территорию смогут использовать как ледовую арену, рассказали в региональном стройнадзоре.

В здании обустроят раздевалки, тренажерный зал и помещения для секций. Трибуны будут рассчитаны на тысячу зрителей.

Общая готовность объекта составляет 30%.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».