Стадион «Русич» в Ликино-Дулеве реконструируют к 2026 году

Стадион «Русич» реконструируют в Ликино-Дулеве к 2026 году. Обновленную спортивную арену можно будет использовать круглогодично для занятий хоккеем, футболом и легкой атлетикой.

На стадионе уже завершили демонтаж и начали возводить конструкции будущих трибун, рассказали в областном Минстрое. Готовность работ составила около 10%.

«Строители залили и гидроизолировали подбетонное основание для контрольно-пропускного пункта, бетонируют конструкции для комплекса с трибунами. После завершения этих работ приступят к реконструкции поля», — добавили в ведомстве.

В ходе реконструкции на стадионе обустроят игровое поле с искусственным покрытием и системой охлаждения, установят звуковое оборудование и трибуны на тысячу мест. Там появится административный корпус, площадки для прыжков в длину и высоту.

Работы проводят в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств. Стадион планируют открыть в 2026 году.