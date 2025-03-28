Стадион «Русич» реконструируют в Ликино-Дулеве в 2026 году
Реконструкция стадиона «Русич» началась в Ликино-Дулево. В Минстройкомплексе Московской области сообщили, что рабочие приступили к демонтажу конструкций.
Стадион после модернизации превратится в универсальную спортивную арену, где круглый год можно будет играть в хоккей и футбол, а также заниматься легкой атлетикой.
Специалисты построят трибуны на тысячу мест, административный корпус, обустроят игровое поле с синтетическим покрытием и системой охлаждения, а также площадки для прыжков.
Реконструкцию стадиона «Русич» завершат в следующем году.
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