Стадион «Русич» ожидает завершение модернизации

На данный момент готовность стадиона «Русич» после модернизации составляет 30%. Строители уже завершили работы по устройству котлована и фундамента. Сейчас на территории возводится новый административно-бытовой корпус.

После завершения реконструкции стадион превратится в современный спортивный комплекс для проведения матчей и тренировок. Здесь появится футбольное поле с искусственным покрытием и профессиональное освещение. Зимой поле можно будет трансформировать в ледовую площадку. Также на территории обустроят беговые дорожки, площадки для прыжков и зоны для баскетбола и волейбола.

Для спортсменов и посетителей предусмотрены раздевалки и тренажерный зал. Новые трибуны с навесом будут рассчитаны на 1000 зрителей.

Сдача объекта запланирована на II квартал 2027 года. Реконструкция проходит в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».