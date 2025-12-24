Стадион «Полет» в Лыткарине откроется после капремонта в начале 2026 года

Стадион «Полет» в Лыткарине капитально отремонтировали. Там обновили футбольное поле, трибуны и беговые дорожки. Он заработает уже в начале 2026 года.

Как рассказали в региональном Минстрое, общая площадь стадиона превысила 8,5 тысячи квадратных метров. На футбольном поле обустроили искусственное покрытие и возвели трибуны на 500 зрителей. Там также появилась зона для игр в баскетбол и волейбол, воркаут-площадка и обновленные беговые дорожки.

Новый облик получили раздевалки и помещения для судей. На стадион также заменили все коммуникации и благоустроили территорию.

«В городском округе Лыткарино на Парковой улице завершены работы по капитальному ремонту стадиона „Полет“. Ведется пусконаладка инженерных систем, сборка и расстановка мебели», — сказал глава ведомства Александр Туровский.

Работы провели по госпрограмме за счет бюджетных средств.