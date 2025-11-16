Стадион «Полет» в Лыткарине капитально отремонтируют в 2025 году

В Лыткарине обновят исторический стадион «Полет». Объект не ремонтировали на протяжении 60 лет. Работы планируют завершить в 2025 году.

Рабочие уже смонтировали новые фонари и инженерные системы, установили раздевалки, трибуны с навесом и современное поле с искусственным покрытием. Особое внимание уделили системе подогрева, которую подключат в следующем году после реконструкции котельной.

Стадион «Полет» станет домашней ареной для местной спортивной школы, но будет открыт для всех жителей Лыткарина. Завершить работы планируют в 2025 году в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Демография».