Стадион открыли при школе № 1 в Зарайске

Новый стадион открыли в Зарайске по народной программе партии «Единая Россия». Он заработал на территории средней школы № 1.

Стадион включает в себя зоны для занятий спортом, беговые дорожки и секторы для прыжков в длину с безопасным покрытием. На территории установили камеры системы «Безопасный регион».

«Общая территория со спортивными сооружениями, включающая стадион и детские площадки, занимает более 6,2 тысячи квадратных метров. Непосредственно под стадион отведено более 3,2 тысячи квадратных метров», — сказал секретарь местного отделения партии Виктор Петрущенко.

Стадион отделен от учебных корпусов и имеет отдельный вход для использования во внеурочное время. Директор учреждения Елена Беликова рассказала, что в теплое время года ребята будут заниматься там физкультурой, а в остальное время территория будет открыта для всех желающих.

Еще одно учреждения обновят в рамках народной программы в Зарайске. Новый облик получит молодежный клуб «Витязь». Там уже обновили два зала.