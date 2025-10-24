Стадион оборудуют в школе Лыткарина

В округе стартовал масштабный проект по преображению школьного поля стадиона школы № 2 в современный спортивный объект. В рамках инициативы будет построено новое футбольное поле с искусственным покрытием.

«Этот проект ориентирован не только на нужды учеников школы, но и призван стать центром притяжения для всех жителей микрорайона, предоставляя им комфортные условия для занятий спортом и активного отдыха. Завершение строительства запланировано на 9 ноября, что позволит уже в скором времени насладиться новым спортивным пространством», — сообщили в администрации округа.

В настоящее время подрядчик активно занимается подготовкой территории под будущее футбольное поле. На первом этапе была проведена очистка поверхности, после чего был уложен слой щебня и песка. В дальнейшем поле будет покрыто искусственным газоном. Кроме того, на поле будут установлены новые футбольные ворота, а также система освещения, позволяющая проводить тренировки и матчи в темное время суток.

Новая спортивная зона будет использоваться для проведения регулярных занятий физкультурой для школьников, а также для организации массовых тренировок и различных спортивных мероприятий для всех желающих.