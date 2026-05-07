Стадион «Металлург» в Ступине: работы по реконструкции идут полным ходом

На стадионе «Металлург» в городе Ступино продолжаются активные работы по реконструкции большой спортивной арены. Уже выполнено 30% работ по устройству трибун, и монолитные работы продолжаются без остановки. После завершения капитального ремонта арена сможет вместить 1500 зрителей.

Вокруг стен главного здания стадиона устанавливают строительные леса. С левой стороны уже начато утепление вертикальных поверхностей, чтобы впоследствии монтировать фасадные плиты из HPL-панелей. Договор на их изготовление уже заключен. Параллельно идет утепление фундамента здания.

Внутри здания продолжается монтаж инженерных систем. На 50% выполнена новая канализация, идет устройство электро- и слаботочных сетей, вентиляции и сантехники. Завершены работы по стяжке пола, и идет подготовка к укладке плитки.

По периметру стадиона началась реконструкция ограждения. Существующие металлоконструкции будут отреставрированы и перекрашены. Частично демонтируются старые цоколи между колонн и монтируются новые. Руководитель проекта Анатолий Токарев отметил, что полностью ограждение будет отремонтировано до конца июля.

Сейчас на объекте работают 56 человек, задействованы самосвалы и экскаваторы-погрузчики для демонтажа и перевозки грунта и строительного мусора. Работы идут с небольшим отставанием от графика из-за последствий снежной зимы, но, как отметил Анатолий Токарев, это не повлияет на сроки сдачи объекта. Открыть стадион «Металлург» после капитального ремонта планируют к концу этого года.