Стадион «Металлург» в Ступине капитально отремонтируют в 2026 году

Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

Капитальный ремонт стадиона «Маталлург» начался в Ступине. Подрядчик уже приступил к демонтажу конструкций.

На объекте запланировано проведение масштабных работ.

«Проект обновления стадиона включает создание современного футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическим сектором, возведение зрительских трибун. Обновление волейбольной и многофункциональной хоккейной площадки, поля для мини-футбола», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Главное здание также планируют отремонтировать.

Завершение реконструкции стадиона запланировано на следующий год.

