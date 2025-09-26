Стадион «Металлург» в Ступине капитально отремонтируют в 2026 году
Капитальный ремонт стадиона «Маталлург» начался в Ступине. Подрядчик уже приступил к демонтажу конструкций.
На объекте запланировано проведение масштабных работ.
«Проект обновления стадиона включает создание современного футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическим сектором, возведение зрительских трибун. Обновление волейбольной и многофункциональной хоккейной площадки, поля для мини-футбола», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
Главное здание также планируют отремонтировать.
Завершение реконструкции стадиона запланировано на следующий год.