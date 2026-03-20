Стадион «Металлург» в Ступине ждет обновление

На стадионе «Металлург» в городском округе Ступино идет капитальный ремонт. Основные работы ведутся в главном здании спортивного комплекса.

Специалисты завершили устройство новой кровли на 90%. Внутри здания идет монтаж инженерных систем: слаботочные сети, вентиляция, электросети и сантехника. Также начали штукатурные работы, восстанавливают балкон большого зала и внешний вид зала для бокса.

На объекте трудятся 52 человека, задействована строительная техника: два экскаватора-погрузчика и мини-погрузчик.

Продолжаются работы по устройству трибун основной арены. Как только сойдет снег и подсохнет почва, приступят к демонтажу поверхности футбольного поля. Старый газон снимут вместе с грунтом, затем начнут делать дренаж для современной арены с искусственным покрытием. Первым слоем будет щебень, далее уложат песок и уплотнят основание, а на последнем этапе смонтируют мат из геотекстиля.

Руководитель по строительству Анатолий Токарев отметил, что работы выполняются согласно графику, но большое количество снега немного тормозит процесс. Завершить ремонт планируют к 1 сентября.

После капитального ремонта стадион «Металлург» сможет принять 2500 зрителей. На территории также отремонтируют площадки для волейбола и баскетбола.