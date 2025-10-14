Стадион «Мещера» в Егорьевске капитально отремонтируют к маю 2026 года

В Егорьевске продолжается капитальный ремонт стадиона «Мещера». Спортивный объект рассчитан на 1200 посетителей.

По словам депутата Московской областной думы от «Единой России» Максима Коркина, открытые спортивные зоны стадиона занимают свыше 15,5 тысячи квадратных метров.

На реализацию проекта выделили 684 миллиона рублей в рамках Народной программы партии и областной программы развития спорта.

«В ходе капитального ремонта на городском стадионе будет обустроено новое футбольное поле с подогревом, отремонтирован административный блок, заменены инженерные коммуникации. Также обустроят мини-футбольное поле, многофункциональную игровую площадку, зону для катка», — рассказал Максим Коркин.

Председатель Совета депутатов округа и заместитель секретаря местного отделения партии Михаил Лавров отметил, что строительная готовность комплекса приблизилась к 46%.

«Вскоре начнутся работы по возведению котельной, которая будет обеспечивать подогрев футбольного поля и тепло в строениях, расположенных на территории стадиона. Ожидаем, что в апреле 2026 года работы по капремонту будут завершены», — пояснил он.

Ранее секретарь областного отделения «Единой России» и спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов напомнил, что в 2025 году в регионе проектируют и возводят 12 объектов физической культуры и спорта.