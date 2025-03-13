Стадион «Мещера» в Егорьевске капитально отремонтируют к декабрю

Стадион «Мещера» капитально отремонтируют в Егорьевске к декабрю 2025 года. Там обустроят поле с подогревом, беговые дорожки, обновят трибуны и административные помещения.

На стадионе уже завершили демонтажные работы и приступили к устройству основания футбольного поля, рассказали в региональном Минстрое. Готовность объекта достигла 19,5%.

«На площадке на улице Октябрьской — 18 рабочих и четыре единицы техники. Завершен демонтаж внутренних конструкций в административно-бытовом корпусе и трибун на стадионе. Ведется разработка грунта футбольного поля», — уточнили в ведомстве.

На стадионе заменят коммуникации, трибуны, проведут гидроизоляцию поля, в также установят систему подогрева. Там появятся беговые дорожки, обновленные мачты освещения и табло.

Ремонт проведут в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств.