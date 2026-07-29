Ремонт стадиона «Мещера» в Егорьевске завершат к октябрю

В Егорьевске завершается капитальный ремонт стадиона СК «Мещера», расположенного на улице Октябрьской, дом 121. После обновления он превратится в современный многофункциональный комплекс, где смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители. Горожане получат возможность с комфортом посещать спортивные мероприятия.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский сообщил, что работы ведутся в рамках государственной программы. Общая площадь обновляемого комплекса составляет более 15 тысяч квадратных метров, включая плоскостные сооружения, трибуны и административное здание.

«На площадке ежедневно трудятся 45 рабочих, задействовано 8 единиц специализированной техники», — отметил Александр Туровский. Сейчас на стадионе идут ключевые финальные работы: монтаж ограждений и навесов, установка мачт освещения, прокладка кабелей, сборка модульных блоков, устройство малых спортивных площадок и асфальтирование парковочной зоны.

По проекту на месте старого футбольного поля появится современное с искусственным покрытием и беговыми дорожками. Также будут обновлены другие спортивные зоны, установлены новые мачты освещения и табло. Административно-бытовой корпус ждет отделка внутренних помещений, замена кровли и сантехнического оборудования, окон и дверей, а также обустройство входной группы.

Торжественное открытие стадиона после капитального ремонта запланировано на сентябрь.