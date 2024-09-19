Стадион Лучинской школы в Истре открыли для свободного посещения

Школьный стадион в селе Лучинское под Истрой открыли для посещения всех жителей. Он открыт ежедневно с 6:00 до 22:00.

На школьном стадионе можно кататься на велосипедах, бегать по дорожкам, заниматься на тренажерах, играть в волейбол или футбол. Он открыт самого раннего утра и до позднего вечера, при этом необходимо не мешать занятиям, не мусорить и использовать оборудование по назначению. Детям до семи лет можно приходить только в сопровождении родителей.

Для жителей сделали отдельный вход и установили освещение, чтобы заниматься спортом можно было даже вечером. Сделали это в рамках проекта «Открытый стадион». Его обеспечили всеми необходимыми мерами безопасности.

Программа «Открытый стадион» стартовала по инициативе губернатора Андрея Воробьева в августе 2021 года. Ее цель: в свободное от занятий время сделать школьные стадионы доступными для всех жителей Подмосковья и отметить важность здорового образа жизни.

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