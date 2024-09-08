Стадион Инженерной школы в Дмитрове стал доступен для открытых тренировок

В Дмитрове на улице Архитектора Белоброва открылась современная Инженерная школа, которая впечатляет не только своей архитектурой и интерьером, но и передовым оснащением. Особой гордостью школы стал большой стадион, на котором расположены шесть беговых дорожек, стандартное футбольное поле, зоны для тренажеров, баскетбола и волейбола, а также площадка для прыжков.

Благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Открытый стадион», это спортивное сооружение доступно не только ученикам школы, но и всем жителям города.

«Стадион открыт для всех с шести утра до десяти вечера. Однако во время учебного процесса доступ будет ограничен для обеспечения безопасности детей. После уроков стадион вновь открыт для всех желающих», — пояснила Татьяна Малинникова, начальник управления образования.

Для удобства посетителей предусмотрены тротуар и калитка в ограждении стадиона со стороны дома 11 по улице Архитектора Белоброва. Калитка будет открыта в часы свободного посещения.

По случаю открытия стадиона состоялся большой праздник, который собрал учеников школы и жителей близлежащих домов. Мероприятие началось с физразминки, после которой стартовали различные активности на стадионе.

Воспитанники школьных секций устроили показательные выступления: юные футболисты провели мини-турнир, семьи участвовали в эстафете «Мама, папа, я — дружная семья», а дзюдоисты, черлидеры, боксеры и любители брейкинга продемонстрировали свое мастерство.