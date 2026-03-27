Стадион «Филимоновский» реконструируют в Павловском Посаде

На стадионе «Филимоновский» в Павловском Посаде продолжаются работы по благоустройству. Планируется создание крытого футбольного поля с поливным натуральным газоном, помещения тира и модульных раздевалок.

На текущий момент под крытое футбольное поле залит ленточный фундамент и установлен периметр несущей конструкции. На следующей неделе приедут специалисты для дальнейшего монтажа поля. В тире проведены демонтажные работы, залиты полы, рабочие приступают к ремонту несущих конструкций.

При демонтаже старых конструкций образовалось много строительного мусора. Его вывезут, как только грунт просохнет, чтобы не растаскивать грязь по территории. Текущая готовность объекта составляет 25%.

Завершить работы планируется до конца сентября. Скоро здесь появится современная спортивная площадка для занятий футболом и комфортного времяпрепровождения.