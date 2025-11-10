Стадион для всех желающих откроется в Серпухове в ноябре
Жители Пущино ждут открытия обновленного стадиона, расположенного на территории школы № 1. Масштабная реконструкция спортивного ядра учебного заведения подходит к завершающей стадии в рамках реализации губернаторской программы «Открытый стадион».
После завершения всех работ обновленное спортивное пространство станет доступно не только для школьников во время уроков физкультуры, но и для всех желающих поддерживать спортивную форму. В настоящее время подрядные организации завершают последние штрихи в реализации проекта: ведется монтаж спортивного оборудования, установка информационных стендов с правилами пользования и информацией о различных видах спорта, а также установка ограждения по периметру. Объект активно готовится к официальной сдаче и последующему открытию для всех желающих.
На беговых дорожках и в спортивных коробках уложено новое резиновое покрытие. Футбольное поле получило профессиональную основу, включающую в себя современную систему дренажа, обеспечивающую отвод воды, и синтетическое покрытие, позволяющее играть в футбол практически в любую погоду. Для любителей настольного тенниса установлены специальные столы.
«В ближайшее время школьники смогут вернуться на обновленный стадион, а жители города — заниматься здесь во внеурочное время», — сообщил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.
Официальное открытие обновленного стадиона запланировано на вторую половину ноября.