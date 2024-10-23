Стадион «Чайка» в Королеве капитально отремонтируют к ноябрю

Капитальный ремонт стадиона «Чайка» завершается на улице Тихонравова в Королеве. Его планируют открыть в этом году.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность объекта уже превысила 96%. Сейчас на площадке трудится 31 человек. Там завершают поставку мебели и спортивного оборудования.

Вместимость стадиона площадью 17,5 тысячи квадратных метров составляет 1,5 тысячи человек. Его основали в 1957 году.

На территории комплекса работают несколько раздевалок, душ, туалет, медкабинет, конференц-зал и другие помещения и оборудование.

Завершить ремонт планируют в ноябре.