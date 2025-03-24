Стадион «Авангард» в Коломне открыли после реконструкции

Спортсмены и любители активного досуга снова могут посещать стадион «Авангард» в Коломне. Его открыли после масштабного ремонта.

Реконструкция завершилась здесь в прошлом году. Открытие состоялось в ноябре. Работы провели по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Теперь здесь есть новое легкоатлетическое ядро с беговыми дорожками, футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом. Жители могут заниматься на волейбольных площадках, в секторе толкания ядра, пользоваться двумя прыжковыми ямами и ямой для бега с препятствиями.

Посетителей будут ждать каждый день с восьми утра до девяти часов вечера. Вход на стадион свободный, есть парковка.

«Оцените современные беговые дорожки и новое легкоатлетическое ядро. Бег и тренировки на свежем весеннем воздухе — идеальный способ поддерживать себя в тонусе», — добавили в администрации городского округа Коломна.