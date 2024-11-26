Стадион «Авангард» в Коломне открыли после капитального ремонта

Стадион «Авангард» — объект с полувековой историей. Он давно нуждался в реконструкции. Работы длились около года. Строители почти полностью переделали трибуны. В южной части разметили раздевалки, душевые и тренерскую, а в северной — тренажеры и беговые дорожки для легкоатлетов.

«Теперь наши дети могут в зимнее время проводить занятия уже в теплом хорошем помещении, где сейчас сделали раздевалки, сделали горячую воду. До этого здесь ничего у нас не было. Спортсмены входят в состав сборной Московской области — серьезный уровень. Ребята хорошие. Уже где-то в районе 1 взрослого разряда», — сказал директор футбольного клуба «Коломна» Андрей Костяков.