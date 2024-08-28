Стадион «Авангард» в Коломне капитально отремонтируют к сентябрю 2024 года

В сентябре текущего года в городском округе Коломна после капитального ремонта откроют стадион «Авангард». Его строительная готовность уже достигла 90%.

Около сотни рабочих завершают реконструкцию стадиона «Авангард» в Коломне. На футбольном поле строители положили современный искусственный газон с подогревом площадью свыше 7000 квадратных метров, установили мачты освещения высотой более 40 метров по всему периметру.

На «Авангарде» обустроят манеж для легкой атлетики с тренажерами и беговыми дорожками. Там же расположат площадку для тренировок по толканию ядра, ямы для прыжков и площадки для волейбола.

Строители реконструируют трибуны, подтрибунные помещения, кассы, уличные санузлы, раздевалки, медкабинет и конференц-зал.

Обновленный стадион примет 6000 зрителей уже в сентябре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».