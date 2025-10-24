Стадион «Авангард» реконструивали в Солнечногорске

Стадион при спортшколе № 1 в Солнечногорске модернизировали. Там создали современное футбольное поле и беговые дорожки, а также площадку для воркаута и освещение. Работы провели по наказам избирателей в рамках народной программы партии «Единая Россия».

«Стадион „Авангард“ после реконструкции — это многофункциональный спортивный комплекс площадью около 14 тысяч квадратных метров, где для жителей будут доступны современное футбольное поле для тренировок и соревнований, площадки для мини-футбола и воркаута, зона для сдачи норм ГТО», — сообщила председатель местного Совета депутатов Марина Веремеенко.

На футбольном поле обустроили специальное покрытие, а также обновили беговые дорожки, установили новое освещение и систему видеонаблюдения. Новый облик получили трибуны — теперь они вмещают до 830 человек.

Всего на реконструкцию стадиона направили более 125 миллионов рублей из областного и муниципального бюджетов.

Марина Веремеенко напомнила, что по народной программе в 2023 году в микрорайоне Тимоново реконструировали стадион, а в 2024 году в микрорайоне Миронцево открыли физкультурно-оздоровительный комплекс.