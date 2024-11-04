Стадион «Авангард» открыли после капитального ремонта в Коломне

Ремонт здания осуществили в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева на 2023–2024 годы. По словам министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова, на стадионе установили футбольное поле с искусственным газоном и подогревом, новое ядро для легкой атлетики и две волейбольные площадки. Также обновился универсальный спортивный зал, который теперь оснащен тренажерами и беговой зоной.

Легкоатлетическая зона стадиона включает шесть беговых дорожек, сектор для толкания ядра, две прыжковые ямы и яму для стипль-чеза. По информации министра строительного комплекса региона Александра Туровского, модернизированные трибуны стадиона могут разместить до шести тысяч зрителей, включая маломобильных граждан.

Объект оборудован системой видеонаблюдения и контроля доступа. Кроме того, на футбольном поле и в легкоатлетическом секторе установлено современное освещение, позволяющее проводить тренировки и соревнования в темное время суток. Также обновлены кассы, уличные туалеты, раздевалки, медицинский кабинет и конференц-зал.

После открытия стадион станет тренировочной базой как для футбольного отделения коломенской спортивной школы, так и для профессиональной команды ФК «Коломна». Воспитанники отделения легкой атлетики СШОР «Авангард» будут проводить тренировки на объекте. Более трех тысяч школьников и студентов округа смогут участвовать в соревнованиях по различным видам спорта и выполнять нормативы комплекса ГТО.