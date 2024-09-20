Стадион «Арена Химки» отметил 16-летие со дня открытия

Ровно 16 лет назад футбольный клуб «Химки» выиграл «Сатурн» с результатом 2:1 на подмосковном дерби. Эта победа стала отправной точкой в истории стадиона «Арена Химки» — передового спортивного комплекса.

Стадион «Новатор», который после реконструкции и стал легендарной «Ареной Химки», возвели в 1963 году. Новое имя он обрел в 2005.

Среди масштабных игр, которые принял стадион, были матчи отборочных туров Лиги чемпионов, Лиги Европы, Чемпионата Европы-2011 среди юниоров, групповые этапы Лиги Европы УЕФА, европейские гранды «Бавария» и «Манчестер Сити». «Арена Химки» стала свидетельницей побед местной сборной над спортсменами из Азербайджана и Лихтенштейна. Также в 2018 году во время Чемпионата мира, на территории комплекса тренировались футболисты из Перу.

Современная «Арена Химки» объединяет стадион «Новые Химки», Баскетбольный Центр «Химки», спортивные комплексы «Родина» и «Юность».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».