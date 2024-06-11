Стабильная зарплата и свое жилье. Подмосковная ФССП объявила о вакансиях

Служба судебных приставов Подмосковья объявила о свободных вакансиях

Федеральная служба судебных приставов России по Московской области пригласила жителей на службу. Будущим сотрудникам предлагают соцпакет, ранний выход на пенсию и увеличенный отпуск.

Работникам гарантируются стабильная зарплата, ежегодный отпуск от 37 календарных дней, выход на пенсию по выслуге через 20 лет службы, обязательное государственное страхование жизни и здоровья. В соцпакет также входят охрана здоровья и медицинское обеспечение, предоставление жилья в порядке и на условиях, законодательно установленных в России.

Сотрудники, которые служат 10 лет и более, могут рассчитывать на единовременную выплату для покупки или строительства жилья.

Узнать больше о вакансиях и условиях труда можно по телефону 8 (498) 568-98-30.

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