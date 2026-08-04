«СШОР Химки» выиграла в футбольном матче против команды из Тамбова

Матчи 19-го тура Юношеской футбольной лиги Центр состоялись на стадионе «Новые Химки». «СШОР Химки» сыграла со сверстниками из тамбовской «Академии футбола» и добилась побед в обеих встречах.

Перед стартом игр к юным футболистам обратился председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

«Для юных футболистов каждый матч — это возможность показать характер, командную работу и стремление к результату. В Химках созданы условия для развития спорта, а такие встречи помогают ребятам получать ценный опыт и двигаться вперед. Важно поддерживать молодых спортсменов и помогать им раскрывать свой потенциал», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Команда 2011 года рождения уверенно переиграла гостей со счетом 2:0. Голы на счету Тимофея Кулагина и Дмитрия Михеева. Коллектив 2010 года рождения также оказался сильнее — 2:1 в упорной борьбе, мячи забили Александр Пономарев и Владислав Памужак.

Следующий тур Юношеской футбольной лиги «СШОР Химки» проведет в Рязани, матчи пройдут 9 августа. Для команды 2011 года рождения эта встреча будет принципиальной в борьбе за призовые места: соперник идет третьим, а химчане занимают четвертую строчку.