Сроки согласования документации для строительства сократили в Подмосковье

В Московской области теперь можно согласовать инженерно-топографические планы, проектную и рабочую документацию для строительства и реконструкции линейных объектов за 10 рабочих дней вместо 14. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

«Круглосуточная доступность и сокращение сроков согласования — главные преимущества сервиса „ВсеСети“. Раньше процедура занимала до года. После перевода в онлайн срок сократился до двух недель, а теперь — всего до 10 рабочих дней», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис «ВсеСети» — это единое цифровое пространство для согласования документации с ресурсоснабжающими организациями. В рамках оптимизации в сервисе заработала умная проверка: система автоматически анализирует загруженный файл полигона координат и предзаполняет его площадь. Это снижает риск ошибок и экономит время заявителей.

Подать электронное заявление в «ВсеСети» могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. К сервису подключено 190 ресурсоснабжающих организаций, а также подмосковные Мособлкомлес, Минэкологии и Главное управление культурного наследия.

Сервис доступен на портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнес» — «Земля» — «Инфраструктура и подключение».