Сроки рассмотрения дел о самозахватах лесных земель увеличили в Подмосковье

С 21 октября 2024 года в Московской области изменились сроки рассмотрения дел по статье 7.9 КоАП РФ «Самовольное занятие лесных участков». Теперь они составляют до 12 месяцев вместо двух.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов отметил, что увеличенный срок позволит гарантировать наказание для нарушителей, которые ранее могли избегать ответственности из-за истечения сроков давности.

С 2022 года в Подмосковье по этой статье к ответственности привлекли почти 1,5 тысячи нарушителей, нанесших ущерб лесному фонду на сумму почти 46 миллионов рублей. Из них 647 устранили нарушения добровольно, 477 дел рассматриваются в суде, а 344 передали судебным приставам.