Сроки проведения профилактических работ в нескольких домах Чехова изменились

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чехова сообщат о переносе сроков выполнения планово-предупредительных работ в рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду. Изменения коснулись многоквартирных домов, подключенных к котельной № 14 и котельной № 2В, а также центральным тепловым пунктам № 2, № 3, № 6, № 7, № 10, № 14.

Профилактический ремонт будет проходить с 21 июля по 4 августа. На центральном тепловом пункте № 7 на улице Первомайская работы продлятся до 1 октября.

Специалисты организации «Чеховское ЖКХ» выполняют комплексные мероприятия на котельных. Они проводят осмотр и ревизию котлов, теплообменного и вспомогательного оборудования, очищают оборудование от отложений, проверяют газовое и электрооборудование, а также систему автоматики. Также осуществляют ремонт насосного оборудования, устранение выявленных неисправностей и замену запорной арматуры. Еще одна приоритетная задача — проведение гидравлических испытаний котлов и трубопроводов. Это необходимо для надежного теплоснабжения.